«Шевроле» врезался в автобус на дороге Калуга - Тула
Управление МВД по Калужской области сообщило про аварию, которая произошла около 16:00 во вторник, 30 июня, на дороге Калуга – Тула недалеко от Ахлебинино.
По предварительной информации, 34-летний водитель «Шевроле Кобальт» врезался в автобус ПАЗ.
Травмы получил сам автомобилист. Мужчине понадобилась помощь врачей.
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