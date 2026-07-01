«Шевроле» врезался в автобус на дороге Калуга - Тула

Управление МВД по Калужской области сообщило про аварию, которая произошла около 16:00 во вторник, 30 июня, на дороге Калуга – Тула недалеко от Ахлебинино.

По предварительной информации, 34-летний водитель «Шевроле Кобальт» врезался в автобус ПАЗ.

Травмы получил сам автомобилист. Мужчине понадобилась помощь врачей.