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Происшествия

В Калуге сбили 10-летнюю девочку

Дмитрий Ивьев
01.07, 09:44
1 924
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Авария произошла около 17:00 во вторник, 30 июня, в районе дома №93а.

По предварительной информации полиции, 54-летний водитель «Ниссана» сбил ребенка, который шел по нерегулируемому переходу на перекрестке Никитина и Постовалова.

Девочке понадобилась помощь врачей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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