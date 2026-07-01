В Калуге сбили 10-летнюю девочку
Авария произошла около 17:00 во вторник, 30 июня, в районе дома №93а.
По предварительной информации полиции, 54-летний водитель «Ниссана» сбил ребенка, который шел по нерегулируемому переходу на перекрестке Никитина и Постовалова.
Девочке понадобилась помощь врачей.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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