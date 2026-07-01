В Калуге сбили 10-летнюю девочку

Авария произошла около 17:00 во вторник, 30 июня, в районе дома №93а.

По предварительной информации полиции, 54-летний водитель «Ниссана» сбил ребенка, который шел по нерегулируемому переходу на перекрестке Никитина и Постовалова.

Девочке понадобилась помощь врачей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.