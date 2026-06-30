В Калужской области стало больше аварий с питбайками

В целом на дорогах Калужской области в нынешнем году обстановка стала безопаснее. По словам начальника региональной Госавтоинспекции Алексея Холопова, за первые месяцы года общее количество аварий заметно снизилось. Меньше стало как самих ДТП, так и числа пострадавших и погибших в них людей.

Однако есть и тревожные тенденции. Трассы федерального значения остаются очень опасными: хотя самих аварий там стало чуть меньше, количество погибших в них людей значительно выросло. Кроме того, полицейские бьют тревогу из-за роста аварий с участием детей. За первое полугодие на дорогах пострадали десятки несовершеннолетних, есть и погибшие.

Особую головную боль для инспекторов представляет детская мототехника. В этом году уже зафиксировано 14 аварий с участием питбайков, квадроциклов и электросамокатов, в которых пострадали 17 детей.

В ГИБДД подчеркивают, что решать эту проблему нужно в первую очередь через работу с родителями. Именно взрослые должны понимать, что выпускать ребенка на питбайке или квадроцикле на дороги общего пользования категорически запрещено и смертельно опасно. Сейчас инспекторы будут чаще напоминать мамам и папам о правилах дорожного движения и о том, какая ответственность грозит за нарушение этих запретов.