Водитель «Пежо» погиб в аварии на калужской трассе
Трагедия произошла около 14:20 в понедельник, 29 июня, рядом с городом Белоусово Жуковского района.
По предварительной информации полиции, 54-летний водитель «Пежо» не справился с управлением и съехал в кювет.
От полученных травм автомобилист скончался.
Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
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