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Происшествия

Водитель «Пежо» погиб в аварии на калужской трассе

Дмитрий Ивьев
29.06, 16:25
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Трагедия произошла около 14:20 в понедельник, 29 июня, рядом с городом Белоусово Жуковского района.

По предварительной информации полиции, 54-летний водитель «Пежо» не справился с управлением и съехал в кювет.

От полученных травм автомобилист скончался.

Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

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