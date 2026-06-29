Водитель «Пежо» погиб в аварии на калужской трассе

Трагедия произошла около 14:20 в понедельник, 29 июня, рядом с городом Белоусово Жуковского района.

По предварительной информации полиции, 54-летний водитель «Пежо» не справился с управлением и съехал в кювет.

От полученных травм автомобилист скончался.

Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.