Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области
Днём в воскресенье, 28 июня, на дороге А130 рядом с деревней Сокольники-Вторые Малоярославецкого района столкнулись «Донг Фенг» и «Рено Флюинс».
По предварительной информации полиции, 39-летний водитель «Донг Фенг» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено».
Погибла 12-летняя пассажирка «Донг Фенга». Пострадали водитель этой машины, а также водитель и пассажирка «Рено».
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