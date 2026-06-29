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Происшествия

Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области

Дмитрий Ивьев
29.06, 09:05
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Днём в воскресенье, 28 июня, на дороге А130 рядом с деревней Сокольники-Вторые Малоярославецкого района столкнулись «Донг Фенг» и «Рено Флюинс».

По предварительной информации полиции, 39-летний водитель «Донг Фенг» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено».

Погибла 12-летняя пассажирка «Донг Фенга». Пострадали водитель этой машины, а также водитель и пассажирка «Рено».

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