В Калуге «Хендай» врезался в «БМВ»

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло 27 июня в районе дома №12 на улице Телевизионной.

По предварительной информации, 66-летний водитель «Хендая» не пропустил «БМВ», которым управляла 44-летняя женщина. После этого «БМВ» отлетел в ограждение.

Травмы получила водитель «БМВ», а также её 22-летний пассажир. Врачи оказали им помощь.