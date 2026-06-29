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Происшествия

В Калуге «Хендай» врезался в «БМВ»

Дмитрий Ивьев
29.06, 08:40
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В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло 27 июня в районе дома №12 на улице Телевизионной.

По предварительной информации, 66-летний водитель «Хендая» не пропустил «БМВ», которым управляла 44-летняя женщина. После этого «БМВ» отлетел в ограждение.

Травмы получила водитель «БМВ», а также её 22-летний пассажир. Врачи оказали им помощь.

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