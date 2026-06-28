Над Калужской областью за сутки сбиты 7 беспилотников

Силы противовоздушной обороны отразили атаку на регион в выходные.

В воскресенье днём бойцы ПВО уничтожили четыре беспилотных аппарата в небе над Бабынинским, Мещовским и Перемышльским округами.

Ранее, в субботу вечером, под удар попали ещё три БПЛА — их ликвидировали над территориями Жуковского и Боровского районов.

На всех локациях в настоящее время работают оперативные группы, которые обследуют места падения обломков.

По сообщению губернатора Владислава Шапши, обошлось без жертв и разрушений гражданских объектов. Все системы жизнеобеспечения населённых пунктов функционируют штатно.