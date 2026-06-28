Над Калужской областью за сутки сбиты 7 беспилотников
Силы противовоздушной обороны отразили атаку на регион в выходные.
В воскресенье днём бойцы ПВО уничтожили четыре беспилотных аппарата в небе над Бабынинским, Мещовским и Перемышльским округами.
Ранее, в субботу вечером, под удар попали ещё три БПЛА — их ликвидировали над территориями Жуковского и Боровского районов.
На всех локациях в настоящее время работают оперативные группы, которые обследуют места падения обломков.
По сообщению губернатора Владислава Шапши, обошлось без жертв и разрушений гражданских объектов. Все системы жизнеобеспечения населённых пунктов функционируют штатно.
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