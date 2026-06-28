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Происшествия

Выезд на встречку привёл к травмам в ДТП в Калужской области

Владимир Андреев
28.06, 12:34
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На автодороге А130 в районе Медыни зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Столкновение двух автомобилей — Suzuki Sx4 и Chevrolet — случилось ранним утром 27 июня.

По предварительной версии полиции, инициатором аварии стал молодой человек 2006 года рождения, который за рулём японской иномарки нарушил правила и оказался на встречной полосе.

Удар пришёлся на седан, в салоне которого находились два человека. В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести: речь идёт о водителе 1975 года рождения и его спутнице 1974 года рождения.

На месте работали правоохранители, которые устанавливают все детали произошедшего.

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