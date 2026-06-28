Выезд на встречку привёл к травмам в ДТП в Калужской области
На автодороге А130 в районе Медыни зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
Столкновение двух автомобилей — Suzuki Sx4 и Chevrolet — случилось ранним утром 27 июня.
По предварительной версии полиции, инициатором аварии стал молодой человек 2006 года рождения, который за рулём японской иномарки нарушил правила и оказался на встречной полосе.
Удар пришёлся на седан, в салоне которого находились два человека. В результате происшествия они получили травмы различной степени тяжести: речь идёт о водителе 1975 года рождения и его спутнице 1974 года рождения.
На месте работали правоохранители, которые устанавливают все детали произошедшего.
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