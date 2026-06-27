За сутки в Калужской области зафиксировали два ДТП с пострадавшими

За минувшие сутки, 26 июня, на территории Калужской области зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия.

Фото: УМВД России по Калужской области.

В результате аварий травмы получили три человека. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Первое ДТП случилось в Калуге на Одоевском шоссе в 18:47 у дома №127. По предварительным данным, 47-летний мужчина на электровелосипеде столкнулся с автомобилем «Лада», за рулём которой находилась девушка 1995 года рождения. В аварии пострадал велосипедист - ему оказали медицинскую помощь на месте.

Второе происшествие произошло в 21:28 на улице Максима Горького у дома №35. Здесь 64-летний водитель «Мерседеса» не уступил дорогу и врезался в «Ладу Приору» под управлением девушки 2006 года рождения. В этом ДТП пострадали оба водителя. Им также оказали помощь медики.

В УМВД напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, особенно при проезде перекрёстков и в тёмное время суток.

Все обстоятельства аварий устанавливаются.