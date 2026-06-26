На перекрестке Кирова и Рылеева в Калуге мотоциклист протаранил пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, которое случилось на улице Кирова в областном центре.

Фото: УМВД России по Калужской области.

В результате аварии пострадала женщина-пешеход.

По предварительным данным, 25 июня в 15:21 18-летний водитель мотоцикла двигался по Кирова в сторону площади Победы. На пересечении с улицей Рылеева он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

После наезда мотоциклист потерял управление и столкнулся с мужчиной 1991 года рождения на электровелосипеде. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Мотоцикл изъяли и отправили на специализированную стоянку. Водителю грозят сразу шесть административных штрафов: за отсутствие страховки, вождение без прав, проезд на красный свет, отсутствие документов, нарушения с номерами и управление незарегистрированным транспортом.