В Козельске при земляных работах погиб 58-летний мужчина
Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины.
Трагедия произошла 24 июня в Козельске на улице Карла Маркса. Во время земляных работ погиб 58-летний рабочий.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрошены очевидцы.
По их словам, трагедия случилась при прокладке труб водоснабжения. Рабочего засыпало грунтом в траншее. Спасти его не удалось.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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