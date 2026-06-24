В Козельске при земляных работах погиб 58-летний мужчина

Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины.

Фото: СУ СК России по Калужской области.

Трагедия произошла 24 июня в Козельске на улице Карла Маркса. Во время земляных работ погиб 58-летний рабочий.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрошены очевидцы.

По их словам, трагедия случилась при прокладке труб водоснабжения. Рабочего засыпало грунтом в траншее. Спасти его не удалось.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.