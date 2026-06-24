Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Козельске при земляных работах погиб 58-летний мужчина
Новость дня Происшествия

В Козельске при земляных работах погиб 58-летний мужчина

Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины.
Ольга Володина
24.06, 18:08
0 295
Фото: СУ СК России по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Трагедия произошла 24 июня в Козельске на улице Карла Маркса. Во время земляных работ погиб 58-летний рабочий.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрошены очевидцы.

По их словам, трагедия случилась при прокладке труб водоснабжения. Рабочего засыпало грунтом в траншее. Спасти его не удалось.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
козельск чп следственный комитет
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
50%
25%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpmK1RXSVBoQ01lMlM4TmFjMTdEdkE9PSIsInZhbHVlIjoiV2NzWjcxTlJSL2JNamZjemhhZ2Yvd0UzVzZpelp3QVZlZ29WbHUrVjIyTSs1YURIYzlpZ2lVMDVQQmM4bk81cmZoQml5T1JzM3Vyci90c0c2OUtxUU5NdnV2Q1NCSUc1TDhLNXBJSndOK251L2ttVk5CQ08ra1lQOTF2VWpOdUliWUlUVDViQis1ZkVtZ0ZJZnlaM3BIbkVvRy9jSzZMQlN3UWtNQ0FYczNBeUJGdUR1SnlBQktZb3RrZFU0S2NYWnBvU1VsODVxNlBXeUpPakdWY0xIR2xib3BRMFVQdnBNVS9Uby8zNk9zaytRTWRpUXpDbkhHZ3ZaejYwUFdUdjh2SUhMKzliN1crL0EzZ1dlZ1plOHBnbjJCVkNzWEpaM042TlNkcEN1SExVZ25VMU9uZ05KWjZEU3o5WW9GREt2UGM4S0hjSXN1RGlkUG95R29tNmRrSE9CQzRMQ2Qvb1pHblhOSWNuQWhqQ3NqaWs0QmRIeHlycGRTc3AvOGd0T3Rsa0ZiT20xRlpHL3dJeEJMbkdpVFQ4YjJkTERPR0NDT2NnTTE1TkdFUWZSK25xRkJ2ajRkN1c4Y1pCaEdSQiIsIm1hYyI6IjkzNzAxZDM1ZWJlZjhmYzg5MjYxMzhlZTIzOTI2MDczMTBlYjBlNWM2ZTk2ZTQ2MzRiZjRlNjNkZmQ2ZDIwYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldqUkd0Y3lneEdQRVM1TGVzZGd2SWc9PSIsInZhbHVlIjoidy9TNnNESU9sS3FxdTBzNnF6WmpWbGcwd0t5bjRiUmlnQU1XMlFtU2tiYWhIR1FKbWFrMDdJWFYxTkVGbmRHb0VFR1lYd3FxSTQ1bjg4Wjk3R0FLTEdicHdTbS95WVVGM0RqUXB5ZkJJT2RRUFBMUWV4R2M5aXVpWEFkUUw5LzNldGpDUTcwNmwrQytkSnV5QnpZMElScVl0eVZDYkFjTzMwaC9tMjFGaWg2djcweW5CRUVTZnBJelY0Y3hLQ0RuQkM5ZlIzWWw2dEJBMXVER3ZxWG50UE5BUGdUTHF0cDI4VTk0cnV5bmZpNkx3L0hueXFrSWc1enByUFpnNW00UG9ycHh5cnZJdlhUYmpLRE5vTmlRbU5zd1ZlMXdiME5LbThPUE1VUjZmRlF4VHBUUitSWHJ0ekdzNjBOOUkwMGFqa21CNGVldTJjOHU5WkVVRmtZb2h4dVk0dXBvZEpVWDZNU2dkU3FkQVE5SWZCdHErRFdEUUlBc0l6UkR6ZnBXWjdCdEJIZmRRbjBZbHdSSzljTFk1QVFlUmxNSnFMYy9aMEw3VEQ2bnhLdmdPVCt3cUw5UFc2ejA3ZHNlQVVEaUxtTEx2M0N6TExwS2djOGdsMXoyTk0yaURRRVJ1a2UxeEg5NXFuWDUxMTBOOXVqdDRQUkF6Z3dtZWQxc25UaytlQndHZ21mcnhmUTU5SVdZQURjTTQwdUF5Wlp1V1pTTXdDMllBZStDSHhpandua1lJVVA5NzVCZFN1a0RkNnd1cFNQOXNSbHpZa3hjdCtiREl6NDNDWEM3bHcvUnBUcXhtVis4eXJmcVBDVVE0YjZialNXSzYzMHI1elRScm14RCIsIm1hYyI6IjI5M2E2MjdlMjFkMjlkMTc2NGZiMDhlNTlhMGQxMjc0MTgwYzJkNjc2YTlhY2ZlNjhkYjZmN2ZiNGEyZmEzYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+