В Калужской области «БМВ» врезался в дерево
Около 22:40 в воскресенье, 21 июня, авария произошла на трассе А-130 Москва – Малоярославец - Рославль.
По предварительной информации полиции, 47-летний водитель легкового автомобиля «БМВ» не справился с управлением и съехал в левый кювет. Там машина врезалась в дерево.
Помощь врачей понадобилась самому автомобилисту.
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