В Калужской области «БМВ» врезался в дерево

Около 22:40 в воскресенье, 21 июня, авария произошла на трассе А-130 Москва – Малоярославец - Рославль.

По предварительной информации полиции, 47-летний водитель легкового автомобиля «БМВ» не справился с управлением и съехал в левый кювет. Там машина врезалась в дерево.

Помощь врачей понадобилась самому автомобилисту.