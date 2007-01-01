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Происшествия

В Калужской области на трассе М-3 женщина погибла в столкновении с лосем

Поздним вечером 19 июня на федеральной трассе М-3 «Украина» произошло смертельное ДТП.
Ольга Володина
20.06, 12:37
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Авария случилась около 23:15 на 250-м километре дороги. Об этом сообщили в региональном УМВД.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Hyundai Creta», двигаясь в сторону Москвы, допустила наезд на дикое животное (лося), после чего совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в ведомстве.

В результате аварии женщина 1970 года рождения погибла.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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