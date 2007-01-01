Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В деревне Нижнее Алопово затопило дачи
Происшествия

В деревне Нижнее Алопово затопило дачи

Евгения Родионова
16.06, 15:33
0 459
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Из-за обильных дождей в деревне Нижнее Алопово Перемышльского района затопило приусадебные и дачные участки. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

Жителям региона напоминают, что при внезапном наводнении необходимо отключить газ, воду и электричество, собрать документы, деньги, ценности, аптечку и тёплые вещи, а затем подняться на верхние этажи или крышу, и ждать спасателей.

Также если вы оказались в зоне затопления нужно срочно выходить на возвышенное место, а если в лесу, то забраться на прочное, развесистое и высокое дерево. Если вы все же оказались в воде, то плывите к ближайшему незатопленному участку не против течения, а под углом к нему.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
25%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBLRERlTStMcDRId3lSbU13dHlka0E9PSIsInZhbHVlIjoiVHJTVHE1bjZFeXR0eGJnUXB5WUQ1RHA1QzVheTZnVnFydDFCcjJxemlNZ1hDN3BieUtPbDYwdDFUL3Y0Z1l4K3ppcnFFR1VoRE9yTXM4RXQvR29tQXIxbWMzeVBmaHpRL0YxUVdpODdJaEp2cEtyQmlwYkNYWEJQQ0F3alRkRVVIYlBOVzN4dWQ1V2ozZTNEMVloSVdGQ0hPcjBMcnpiOC9HTUMzM04yY3J2M3p1V0lVTm9yN0RqV01LYWNDT2I0anh1YzZka2hKRTlieU9pa0psYm90cUp1QkxKU2xOSUVybVlveWQzY2xYOUIyY0xBLzI2amIyZjh6OURaYWFVZXN6QS9KcmIwZWd2WTdUcVlPTitzMm5sVDlHVW05VDQ1dFYyQkFXbXJkZ0pLN2YwWVZtSC8zN0s2TERVWVhmTFdId1REcGcrbFYyUGxPbWdKR0lZV2lxaksvRHd2N2hjc0FLTm5Oc0hIeE8ybmltTDJ5SHFZRFgyMndtdzluSTJ0cFpDWDhVRGZneUJSeUxENUIycFA3THRiZVAxb00vc0l5ZW5pV0pUdDBwaUQ0b2N2UlZJcHhOeXVneUJkVUNMLyIsIm1hYyI6ImE2NTUyYWZiNTMzNzZmODhkMDhiYTRiNTJhMTQ0YTZjODM4NzY1NTgzYmM1ZGJjZjIzOGEyMmI3OWRjYmVmOGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhyMjRRcHJPUzNtdjdpaU1nYUxVTlE9PSIsInZhbHVlIjoiU09GdXpEb1RuTUJEenFFSURRL2t5UXdHQjlGK3M3K0pwNUJsUzhFa0tkbmlLamk1QnBYaEdWRExmSzhkZFh3RUd3NkxlTVFkNlFTMzZmZDNwRFBMRzhtR2lGM2FWNnMzY3g5Ry9sRGtQTzhLR0w5THh4bWN4YStvc0xDa3FRTVRzM1JERGo2ODFGcUF3TXN4bmJrakpaNldkN2VVMmVxb01IdzlMUEdKQTJ2UnlMKzdja0F6ZTNIMDdHVStFeDV3djlqdnRBY1FEMFRId25MMG5TZFBNclRLSUsrQjZ5R2JtdWwzMkZvK2dyZkF5Y2VTdDh0bHJEZXA3QVE2QVkyRlE0OFo5d1ZTN1FLY0hZeStreERveFBaNHh2UDZuQndBUUJXRWxNYXdDT2VoLzBPTEhWb3psOTZBNzYwQ1p1OUZmWnFsYVVIdWJCOXFZOGR0dnUxNkgzcEQxM0ZYSWRSTGNXUjBXeUFoYXdXRmpnK0kwZ1N2QjhnQkRZdW1qbnRBWDNpbHdEQWtyNUpBSG9XYWxBNlVnS3pLcC9ydWRtbHlkeWV4emkzcFo1VkhIZHpaRFFaNFEzeXdtalFsenduaGlMU1g5V2tnR1A2K1lVcmFQMWNEb1FLRHRUVzdEK2Rldk1VWm1DS3MzTWQ5cElwd0FaR1lobWlOeEt1NVlwL3ZZYWM3VDRTaEtqUEhsRzlVL3BERjR4bzF5OUNIZzRubERBNWZ3d2tha2FxNzRlaTNIbVZGNTArMG1Ha01RZVk5MUgzaG53aFd5K01PaTN6NkVFTyt6dFJKVUpaNXVYWFhzM253d0lDMzVucG9zYmJKRlFlUmZnbFpXVDllTXhZUiIsIm1hYyI6IjkzMmE0ZDI5NDc1MTliOGY0NGY2MWExOWQzYThiZmEwNzk3YjZjYmY1ZDJhMDZhZDY5NzM5NmI2NDU0NmU3NmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+