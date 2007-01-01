В деревне Нижнее Алопово затопило дачи

Из-за обильных дождей в деревне Нижнее Алопово Перемышльского района затопило приусадебные и дачные участки. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

Жителям региона напоминают, что при внезапном наводнении необходимо отключить газ, воду и электричество, собрать документы, деньги, ценности, аптечку и тёплые вещи, а затем подняться на верхние этажи или крышу, и ждать спасателей.

Также если вы оказались в зоне затопления нужно срочно выходить на возвышенное место, а если в лесу, то забраться на прочное, развесистое и высокое дерево. Если вы все же оказались в воде, то плывите к ближайшему незатопленному участку не против течения, а под углом к нему.