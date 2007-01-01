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Происшествия

В Калужской области разыскивают пропавшую женщину

Как сообщили 11 июня, в четверг волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт", 37-летняя калужанка Ирина Рагулина исчезла из поля зрения родных 8 июня.
Михаил Тырин
12.06, 13:14
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Среди примет - рост 165 см, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.

Была одета в синие джинсовые шорты, черную футболку и фиолетовые резиновые тапки.

Всех, кто может помочь в розыске, просят позвонить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 700-54-52

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