В Калужской области разыскивают пропавшую женщину

Как сообщили 11 июня, в четверг волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт", 37-летняя калужанка Ирина Рагулина исчезла из поля зрения родных 8 июня.

Среди примет - рост 165 см, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.

Была одета в синие джинсовые шорты, черную футболку и фиолетовые резиновые тапки.

Всех, кто может помочь в розыске, просят позвонить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 700-54-52