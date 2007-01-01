Калужскую область снова атаковали беспилотники

Шесть БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны вечером в четверг, 11 июля

Как сообщил губернатор Владислав Шапша, дроны сбиты на территории Думиничского, Жиздринского, Людиновского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

На место выехали оперативные группы, обстоятельства выясняются.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.