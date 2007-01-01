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Происшествия

Калужскую область снова атаковали беспилотники

Шесть БПЛА уничтожены силами противовоздушной обороны вечером в четверг, 11 июля
Михаил Тырин
12.06, 07:49
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Как сообщил губернатор Владислав Шапша, дроны сбиты на территории Думиничского, Жиздринского, Людиновского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

На место выехали оперативные группы, обстоятельства выясняются.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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