Калужские подростки изуродовали сиденья в автобусе №26 свастикой и надписями

В Калуге 5 июня около 22:50 в автобусе маршрута №26 группа подростков изрисовала сиденья.

Фото: группа «Калужский троллейбус» в соцсети «ВКонтакте».

Они оставили надписи и свастику.

Об этом сообщили в группе «Калужский троллейбус» в соцсети «ВКонтакте». Муниципальному транспорту причинили ущерб. Личности вандалов сейчас устанавливают.

- Напоминаем пассажирам о том, что порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах является вандализмом и влечёт за собой наказание вплоть до уголовной ответственности», - пишут пассажироперевозчики.

Также в транспортной компании напомнили: публичное демонстрирование нацистской символики или символики, схожей с ней, влечёт к административной ответственности.