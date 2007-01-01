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Происшествия

Калужские подростки изуродовали сиденья в автобусе №26 свастикой и надписями

В Калуге 5 июня около 22:50 в автобусе маршрута №26 группа подростков изрисовала сиденья.
Ольга Володина
09.06, 10:04
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Фото: группа «Калужский троллейбус» в соцсети «ВКонтакте».
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Они оставили надписи и свастику.

Об этом сообщили в группе «Калужский троллейбус» в соцсети «ВКонтакте». Муниципальному транспорту причинили ущерб. Личности вандалов сейчас устанавливают.

- Напоминаем пассажирам о том, что порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах является вандализмом и влечёт за собой наказание вплоть до уголовной ответственности», - пишут пассажироперевозчики.

Также в транспортной компании напомнили: публичное демонстрирование нацистской символики или символики, схожей с ней, влечёт к административной ответственности.

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