На улице Огарёва в Калуге огонь уничтожил машину и хозпостройку
Ночью 8 июня в центре Калуги случился пожар.
В 23:21 спасателям поступил сигнал о возгорании на улице Огарёва. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Огонь охватил хозяйственную постройку и автомобиль. Машина выгорела полностью.
Люди не пострадали. На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и скорая помощь.
Пожарные справились с огнём, но его причина пока не установлена. Информация уточняется.
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