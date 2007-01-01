На улице Огарёва в Калуге огонь уничтожил машину и хозпостройку

Ночью 8 июня в центре Калуги случился пожар.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

В 23:21 спасателям поступил сигнал о возгорании на улице Огарёва. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь охватил хозяйственную постройку и автомобиль. Машина выгорела полностью.

Люди не пострадали. На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и скорая помощь.

Пожарные справились с огнём, но его причина пока не установлена. Информация уточняется.