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Происшествия

На улице Огарёва в Калуге огонь уничтожил машину и хозпостройку

Ночью 8 июня в центре Калуги случился пожар.
Ольга Володина
09.06, 08:54
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Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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В 23:21 спасателям поступил сигнал о возгорании на улице Огарёва. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь охватил хозяйственную постройку и автомобиль. Машина выгорела полностью.

Люди не пострадали. На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и скорая помощь.

Пожарные справились с огнём, но его причина пока не установлена. Информация уточняется.

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