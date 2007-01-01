За сутки в Калужской области в ДТП пострадали 7 человек

В Калужской области 5 июня случилось шесть дорожно-транспортных происшествий.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

В них пострадали семь человек. Такую сводку 6 июня опубликовало областное УМВД.

Одна из аварий произошла в 4:45 на 129-м километре трассы А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль». Водитель Volkswagen Polo 1992 года рождения выехал на встречную полосу и врезался в Ладу 212140 под управлением мужчины того же года рождения. Пострадали двое: сам водитель «Фольксвагена» и его пассажирка 1966 года рождения.

Другая авария случилась в 6:40 на 89-м километре трассы М-3. Водитель Ford 1990 года рождения проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком «Ман» под управлением женщины 1982 года рождения. Травмы получил водитель легковушки.

Еще одно ДТП произошло в 13:41 в Калуге на пересечении улиц Маршала Жукова и Подгорной. Женщина 1982 года рождения за рулём Дэу Матиз сбила пешехода — мужчину 1998 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу.

Кроме этого, авария случилась в 16:50 на 105-м километре трассы А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль». Водитель Mercedes 1996 года рождения столкнулся с электросамокатом, на котором ехал несовершеннолетний 2014 года рождения. Ребёнок пострадал и получил медицинскую помощь.