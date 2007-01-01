«Нива» врезалась в бетонные блоки на дороге Калуга – Вязьма
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло вечером 4 июня в Бабынинском районе.
Около 20:00 35-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и врезался в бетонные блоки в месте, где сейчас проходит ремонт моста через реку Большой Березуй.
Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали ему помощь.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь