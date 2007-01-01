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Происшествия

«Нива» врезалась в бетонные блоки на дороге Калуга – Вязьма

Дмитрий Ивьев
05.06, 09:23
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В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло вечером 4 июня в Бабынинском районе.

Около 20:00 35-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и врезался в бетонные блоки в месте, где сейчас проходит ремонт моста через реку Большой Березуй.

Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали ему помощь.

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