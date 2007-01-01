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Происшествия

В Калужской области «Нива» врезалась в отбойник

Дмитрий Ивьев
05.06, 07:12
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Вечером в четверг, 4 июня, авария произошла на дороге Калуга – Вязьма в Бабынинском районе.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением в месте ремонта моста через реку Большой Березуй.

Главное управление МЧС по региону сообщило, что в результате этого происшествия есть пострадавшие люди.

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