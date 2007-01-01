В Калужской области «Нива» врезалась в отбойник
Вечером в четверг, 4 июня, авария произошла на дороге Калуга – Вязьма в Бабынинском районе.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением в месте ремонта моста через реку Большой Березуй.
Главное управление МЧС по региону сообщило, что в результате этого происшествия есть пострадавшие люди.
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