В Калужской области «Нива» врезалась в отбойник

Вечером в четверг, 4 июня, авария произошла на дороге Калуга – Вязьма в Бабынинском районе.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением в месте ремонта моста через реку Большой Березуй.

Главное управление МЧС по региону сообщило, что в результате этого происшествия есть пострадавшие люди.