В небе над Калужской областью сбили беспилотники
Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил губернатора региона.
Ночью силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над территориями Малоярославецкого, Сухиничского и Хвастовичского районов, а также на окраине Калуги.
На местах работают оперативные группы.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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