В небе над Калужской областью сбили беспилотники

Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил губернатора региона.

Ночью силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над территориями Малоярославецкого, Сухиничского и Хвастовичского районов, а также на окраине Калуги.

На местах работают оперативные группы.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.