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В небе над Калужской областью сбили беспилотники

Евгения Родионова
05.06, 08:22
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Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил губернатора региона.

Ночью силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над территориями Малоярославецкого, Сухиничского и Хвастовичского районов, а также на окраине Калуги.

На местах работают оперативные группы.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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