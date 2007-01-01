В Калуге пятилетний ребёнок пострадал в аварии

Стали известны подробности о происшествии на улице Генерала Попова в районе дома №1б.

Авария там произошла около 20:00 в среду, 3 июня.

По предварительной информации полиции, 33-летняя женщина за рулём «Ниссана Кашкай» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в столб.

Помощь врачей понадобилась пятилетнему пассажиру «Ниссана».