В Калуге пятилетний ребёнок пострадал в аварии
Стали известны подробности о происшествии на улице Генерала Попова в районе дома №1б.
Авария там произошла около 20:00 в среду, 3 июня.
По предварительной информации полиции, 33-летняя женщина за рулём «Ниссана Кашкай» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в столб.
Помощь врачей понадобилась пятилетнему пассажиру «Ниссана».
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