В Калужской области две женщины пострадали в ДТП на трассе

В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла днём 3 июня на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе.

По предварительной информации, 34-летний водитель «Фиата Дукато» врезался в стоящий «Лексус».

Травмы получили две женщины: 42-летняя пассажирка «Фиата» и 52-летняя пассажирка «Лексуса». Врачи оказали им помощь.