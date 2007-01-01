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Происшествия

В Калужской области две женщины пострадали в ДТП на трассе

Дмитрий Ивьев
04.06, 14:28
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В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла днём 3 июня на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе.

По предварительной информации, 34-летний водитель «Фиата Дукато» врезался в стоящий «Лексус».

Травмы получили две женщины: 42-летняя пассажирка «Фиата» и 52-летняя пассажирка «Лексуса». Врачи оказали им помощь.

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