В Калуге «Ниссан» врезался в столб
Вечером в среду, 3 июня, авария произошла на улице Генерала Попова
По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением примерно в 20:00, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области. Машина съехала с дороги и врезалась в опору уличного освещения.
По данным спасателей, в этом инциденте есть пострадавшие люди.
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