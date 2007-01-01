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Происшествия

В Калуге «Ниссан» врезался в столб

Дмитрий Ивьев
03.06, 20:30
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Вечером в среду, 3 июня, авария произошла на улице Генерала Попова

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением примерно в 20:00, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области. Машина съехала с дороги и врезалась в опору уличного освещения.

По данным спасателей, в этом инциденте есть пострадавшие люди.

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