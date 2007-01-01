Авария с микроавтобусом произошла на трассе в Калужской области
Днём в среду, 3 июня, ДТП зафиксировано на федеральной дороге М3 «Украина» в Мещовском районе.
Около 16:30 3 июня на 225 километре трассы столкнулись автомобиль «Лексус» и микроавтобус «Фиат».
По информации Главного управления МЧС по региону, в результате этого происшествия пострадал один человек.
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