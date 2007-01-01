Авария с микроавтобусом произошла на трассе в Калужской области

Днём в среду, 3 июня, ДТП зафиксировано на федеральной дороге М3 «Украина» в Мещовском районе.

Около 16:30 3 июня на 225 километре трассы столкнулись автомобиль «Лексус» и микроавтобус «Фиат».

По информации Главного управления МЧС по региону, в результате этого происшествия пострадал один человек.