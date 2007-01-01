В Сосенском сбили пешехода

ДТП в этом городе Козельского района произошло днём в среду, 3 июня.

По предварительной информации, примерно в 16:30 человек попал под колеса автомобиля «Хендай» на улице Машиностроителей.

Главное управление МЧС по региону сообщило, что в результате этого происшествия есть один пострадавший человек.

Информация о состоянии пешехода уточняется.