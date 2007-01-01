В Сосенском сбили пешехода
ДТП в этом городе Козельского района произошло днём в среду, 3 июня.
По предварительной информации, примерно в 16:30 человек попал под колеса автомобиля «Хендай» на улице Машиностроителей.
Главное управление МЧС по региону сообщило, что в результате этого происшествия есть один пострадавший человек.
Информация о состоянии пешехода уточняется.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь