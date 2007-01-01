В Калуге пьяная женщина устроила аварию

ДТП произошло около 5 утра во вторник, 2 июня, в районе дома №281 на улице Московской.

По предварительной информации полиции, 38-летняя калужанка за рулём «Шевроле Круз» не справилась с управлением и врезалась в ограждение.

Травмы получила сама автомобилистка.

Женщина отказалась от освидетельствования, тем самым признав, что она была пьяна.