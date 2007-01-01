В Калуге пьяная женщина устроила аварию
ДТП произошло около 5 утра во вторник, 2 июня, в районе дома №281 на улице Московской.
По предварительной информации полиции, 38-летняя калужанка за рулём «Шевроле Круз» не справилась с управлением и врезалась в ограждение.
Травмы получила сама автомобилистка.
Женщина отказалась от освидетельствования, тем самым признав, что она была пьяна.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь