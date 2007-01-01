В Калужской области водитель пострадал в перевернувшихся «Жигулях»

Эта авария произошла днём в понедельник, 1 июня, в Кировском районе.

По предварительной информации Управления МВД по Калужской области, 37-летний водитель автомобиля «Жигули» ехал в сторону Шайковки и не справился с управлением.

Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Травмы получил сам автомобилист. Его доставили в больницу.