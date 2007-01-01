В Калуге пешехода сбили на улице Кирова

Авария произошла недалеко от сквера Мира днём во вторник, 2 июня, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 12:20 на переходе у Арбитражного суда водитель «Мицубиси» сбил пешехода. Кто из них двигался на красный сигнал светофора, пока не уточняется.

Спасатели сообщают об одном пострадавшем.

Точные данные станут известны позже.