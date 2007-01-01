В Калуге «БМВ» врезался в столб

В ночь на вторник, 2 июня, авария произошла на улице Московской, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением около 00:40.

Машина съехала с дороги и врезалась в столб.

Сообщается, что в результате этого происшествия травмы получил один человек. Информация о его состоянии станет известна позже.