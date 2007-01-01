В Сосенском машина сгорела в гараже
Пожар произошёл вечером в понедельник, 1 июня, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Сообщение о возгорании поступило спасателям около 19:00.
В одном из гаражей в кооперативе «Сектор Б» полыхал автомобиль.
По предварительным данным спасателей, никто из людей не пострадал.
Точные обстоятельства ещё устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь