Водитель «Лады» погиб в ДТП в Калужской области
Вечером в понедельник, 1 июня, смертельная авария произошла в Спас-Деменском районе, сообщили в полиции.
По предварительной информации, 51-летний водитель «Лады» не учёл дорожные условия, не справился с управлением и перевернул машину на проезжей части.
Сам автомобилист умер до приезда скорой помощи, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
