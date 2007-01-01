В Калужской области вылетели в кювет и перевернулись «Жигули»
В Калужской области вылетели в кювет и перевернулись «Жигули»

Дмитрий Ивьев
01.06, 14:26
Эта авария произошла днём в понедельник, 1 июня.

По предварительной информации, около 11:30 в селе Воскресенск Кировского района не справился с управлением водитель легкового автомобиля ВАЗ 2107.

Машина съехала с дороги и перевернулась.

По сообщению Главного управления МЧС по Калужской области, травмы в результате происшествия получил один человек. Информация о его состоянии уточняется.

