В Калуге три машины столкнулись на Правобережье
Массовая авария произошла вечером в воскресенье, 31 мая, на улице Генерала Попова.
Около 19:35 там разбились «Ниссан Теана», «Опель Астра» и «Рено Дастер», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, в результате этого происшествия пострадал один человек.
Причины аварии устанавливаются.
