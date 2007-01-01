Массовое ДТП произошло на дороге Калуга – Перемышль

Днём в воскресенье, 31 мая, на трассе Р92 столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 15:00 там разбились «Хендай Крета», «УАЗ Патриот», «Рено Логан», «Чанган» и «БМВ».

По предварительной информации, в результате этого происшествия пострадал один человек.

Причины ДТП пока не называются.