Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Массовое ДТП произошло на дороге Калуга – Перемышль
Происшествия

Массовое ДТП произошло на дороге Калуга – Перемышль

Дмитрий Ивьев
01.06, 08:50
0 274
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Днём в воскресенье, 31 мая, на трассе Р92 столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 15:00 там разбились «Хендай Крета», «УАЗ Патриот», «Рено Логан», «Чанган» и «БМВ».

По предварительной информации, в результате этого происшествия пострадал один человек.

Причины ДТП пока не называются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNqYlR0NzRCR09ibzVDSVRsSmRBQXc9PSIsInZhbHVlIjoiRS9palhsNlIvSVczd040Sk5pL0k2UUV4a3ZTYkMwQ3ZBbHlNWFdXbmlCNkd3ZDNjVHNFUjBpR2ptdFZ4N0lEZEZ2WlNMRE9CZGE0U3hMVWdFNCs4eTBxRDArR2RzMjA2MmFOMDNYdzBYYm51ejRrUnlnNmFUUVhYdXFYRjdUaWsxV0U4dW1CK1FkQUZpTWs5d1hxTDVVNkRuVGpBV28xVFBVaXk0YjlRM21Zcm81eVZwUkQ4Skc0VXIxenhYcE51STJFVGxGV0ZDQzhhK2hVdnptUEtvZDlxamRFL09lNGM1aU9wbS9rdDYyYkQ3L3dKbStPa2lnYU1ScHdHbUloaEVzT1JyMDROazk5UVFrMllvR0JrVWRBSFlDNTNvQ1VWZXIwTnluVTcyZkdJNmFHNFQ3NzByVkhPQ1J4dzlDL3BlajNqWGVYbkQvRnYwZU1aVDdIODh3TnQ2TmNWTmlhVVliaDFuWThZYU8zSit1Sk1udGM5TmQvNVg3a2lFRDlta09NSXVaTE9UU3Y2ZlVwd3dvSW1ucHRpcHZCcjVtNUxqek9wQ1VRRTkzMFdBdFdHWlRZOVVuMit6dGdIRzY4MyIsIm1hYyI6IjFkZTVmMjQ1NjEzMjlhMzUwMWU4MzA0NGNlODIyMTQzNGY3MDI4YTNjZTJlMWViNWYyZmExNDhhN2JkYzc1NmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZDREdwQWs4b3pIVE5RQXdOUmpselE9PSIsInZhbHVlIjoibGJ3c0ZUbGtlVzc5NFQ2SXF6RnJjZ2JBekgzVVFzRC9JQWNUQmtoQXBUelZ6b3pibXh2c0NmUndhcS9TS0prSm9UdjVEd3lUMzQ1eUFvZytjVXB0WFJabW9DNkxCQXdCN2x2QVBoTlFvSzVUQk8zUWJLU1NDUGxvMEQrejkwVVB1V1JtejhpQ01ITHBpZXBXWE1iM0FtNmVkc0xPYVJaV2ZkVXFxKzJRckNrU202NmdjaGY0SXlEREN3N0xQUlRSdjRlUWhlQml0M3Y4QWxyTEtnTGN4aHJKMVZrT0xwSXNHVHdGUnQyRTBUY3UzS05rM2oxLytQTGRNRk9Tcis2OE53QlJJTG9JMzVhRHB2aHVpc1hlQXNZUzFGWG5ZNGR2UXU0TXJoSTFnNGJlYVo2WHc4Yjh4QS9KRy82Um9wU0l5eVZRem9PMzR5RU1Vc2ZESmFZdjAzTVMzMnQ5MU5GMkd4SThRZi9ERzJBemUxaEYzbk5QK3VRTGtHQi9Dc1hhRlh1MHh2U2VReEpmbGU2UTdzWlhreCs1OFFZbm8vaGNFRFAvYTQ1K1NBQVJrYTlTYkdWbW81VWxNa2ttV2EzbDQzbEJ5OEJ3ZGg2blo5Q1ZwTWRVcldZcjY3aXRWRzR5bDk3cnpPUEN2MEdBYlUxcVpxdW5wQ3g3YnRwV1BvTEtMRU1nZ2F2VjF6R256V1djQzZSZC9IY0pVQ1dZemtwbnpEY3d5bElPOWhmMlBIZ3E4cUtwNVlDcmJpdkswaERDZEVOMXU2L05DTFV2eFJpQXN5bFBrNHJ6NkFFOFZSNWJyTzh0VWlMTkVlYTZveWpVYVRsNk92emVYYThYNVNmOCIsIm1hYyI6IjY5ZjRmZTUzYWM0MmM1MWFjM2E4M2I5Yzg4MTBiZmM0ZDAxOWNhYWIyZDgyZmM3MmQ0YzNjMDk1NDQ0YTBlNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+