Массовое ДТП произошло на дороге Калуга – Перемышль
Днём в воскресенье, 31 мая, на трассе Р92 столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 15:00 там разбились «Хендай Крета», «УАЗ Патриот», «Рено Логан», «Чанган» и «БМВ».
По предварительной информации, в результате этого происшествия пострадал один человек.
Причины ДТП пока не называются.
