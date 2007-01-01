Жилой дом сгорел в Калужской области
Утром 31 мая пожар произошёл на территории СНТ «Русь» в Тарусском районе.
Сообщение о возгорании поступило в 8:30 утра, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Огнём был охвачен частный жилой дом.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал, но точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь