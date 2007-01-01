Жилой дом сгорел в Калужской области

Утром 31 мая пожар произошёл на территории СНТ «Русь» в Тарусском районе.

Сообщение о возгорании поступило в 8:30 утра, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Огнём был охвачен частный жилой дом.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, но точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.