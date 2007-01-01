В Калужской области сгорел заброшенный дом
В ночь на воскресенье, 31 мая, пожар произошел на улице Боровской в городе Ермолино.
На место выезжали два расчета спасателей, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших людей.
Причины этого происшествия в Боровском районе ещё устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь