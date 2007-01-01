В Калужской области сгорел заброшенный дом

В ночь на воскресенье, 31 мая, пожар произошел на улице Боровской в городе Ермолино.

На место выезжали два расчета спасателей, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших людей.

Причины этого происшествия в Боровском районе ещё устанавливаются.