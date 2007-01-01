Баня сгорела в Калужской области

Инцидент произошёл в селе Красное Хвастовичского района днём 30 мая. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 16:00 деревянная постройка вспыхнула на улице Центральной. На место выезжали два расчёта спасателей.

По предварительной информации, баня уничтожена огнём, но при этом никто из людей не пострадал.