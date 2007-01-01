В Калуге пассажиры троллейбуса задержали подростка-зацепера

Инцидент произошел на остановке «Сквер Комсомола» вечером 29 мая.

13-летний подросток запрыгнул на лестницу троллейбуса, ведущую на крышу и проехал 10 метров.

- После чего был задержан пассажирами и передан водителю троллейбуса, - рассказали в понедельник, 1 июня, в «Управлении Калужского троллейбуса». - Прибывшая на место происшествия полиция составила протокол в отношении родителей несовершеннолетнего.

В комментарии перевозчика говорится, что водители регулярно сталкиваются с зацеперами.