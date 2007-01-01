«БМВ» вылетел с дороги на трассе М3
В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла утром 30 мая в Сухиничском районе на 248 километре федеральной трассы М3 «Украина».
По предварительной информации, 38-летний водитель «БМВ» не справился с управлением.
Автомобиль съехал в правый кювет и перевернулся.
Травмы получил сам автомобилист, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
