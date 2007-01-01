Гараж сгорел в Калужской области
В ночь на 30 мая пожар произошёл в деревне Бронцы Ферзиковского района.
Вызов спасателям поступил около 3:10, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Гараж уничтожен огнём на улице Центральной.
По предварительной информации спасателей, никто из людей не пострадал.
На месте работал один расчет спасателей.
