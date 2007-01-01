Три человека пострадали в ДТП на трассе М3 в Калужской области
Три человека пострадали в ДТП на трассе М3 в Калужской области

Дмитрий Ивьев
29.05, 18:16
Авария произошла днём в пятницу, 29 мая, в Малоярославецком районе.

По предварительной информации, недалеко от деревни Караськово на платном участке трассы 20-летний водитель ВАЗа не соблюдал дистанцию и врезался в FAW.

Травмы получил сам молодой автомобилист, его 20-летний пассажир, а также 55-летний водитель FAW. Врачи оказали им помощь.

