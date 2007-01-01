22-летнего парня сбили в Обнинске

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 29 мая на проспекте Ленина.

По предварительной информации, около 9:40 утра в районе дома № 71 61-летний водитель легкового автомобиля «Киа Рио» не пропустил пешехода.

Травмы получил 22-летний молодой человек. Врачи оказали ему помощь, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.