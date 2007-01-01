В Тарусе разбились «Рено» и «Сузуки»

Днём в пятницу, 29 мая, авария произошла на улице Ленина в районном центре. Фото с места аварии опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.

Около 16:00 столкнулись «Рено» и «Сузуки Гранд Витара».

По предварительной информации, в результате этого происшествия есть пострадавшие люди.

Точные обстоятельства ещё устанавливаются.