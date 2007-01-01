Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Медыни за день нашли 83 артиллерийских снаряда
Происшествия

В Медыни за день нашли 83 артиллерийских снаряда

Дмитрий Ивьев
29.05, 14:00
0 366
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Боеприпасы на улице Калужской в районном центре пролежали больше 80 лет – со времен Великой Отечественной войны.

Спасателям удалось обезвредить снаряды, никто из людей не пострадал, рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

Калужан призывают в случае обнаружения таких вещей сразу звонить по телефону 112.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
мчс
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkQ5ZDRVNTBvZXRWYkdBcUVkdk5PZXc9PSIsInZhbHVlIjoiYW5Hd3RuU0FVUnV3V3FsWjkrNjY3WmRNNUtHOUUvZnlXekErVmw1UW5kMER1YlJqcXJ5Sm4wNGZEbUFadGdrRUVYUUZpd01uOW5NY3BKZWhpcW1XaTNBeUI3M2pXVTlUeHRiMi9KRnUxZDNNNFRtbVVpM3FyYWg0RlNhMVNzTmNkZVZWeHpaRk9aYSt1OUU3M1NQLzFqSk9tS1hiVXBRS3dZMFNGRU1zeCtFeTFyL2w2Ym5yNEZoV2RYdlEvYmNkMXJEY3FlWGY0UVpDK1RpTTZXcVVBSjJFSUN1MHNELzY2ZVhjV25UL2FHVkVRZnN1TDVkMVljL0VtQUtWNXVXQU4wMFpoZ2hrUGt3Q00zZEdMelQrQ3ZuNnJpcEhEOEtyT3pzb1ZaZmVMYzFsV1BkVWRJb1E3cUhKenQyeE0wRUVHM3NwVHZRRWJwc2VvYXdFYUJEQ3BaUW9UcEx6WlRpbGNOb2tXUzFKcXdoR2crdFRhbXJsMGREMFJtSCtJQ01xWXpueEVOMFZUc1NaTXRWQUpKNnhlWG5Qa2VhRmsrWVcwcTJ2SXp1REI5MExWdzhCZlFJREpMUjBvOHBoeWlpYiIsIm1hYyI6ImVmNTZlNzcxMWRmYWEwYmFjZDcyYjhmMjM5NzBiOTRhNmFjYzMyOGU5YTgzMDhjOWI1YzMwNmU3YTNjYTI3NmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9jTC9kb1ZsVTNrN0lvbUNKQStxdGc9PSIsInZhbHVlIjoiRklybnpGR1BTemZTSkhRc0Z1U09Wb25vVGFxVmFFajdOM0JkbjZBRmcwL0djWDA0cU9PZW5Qcys3M283L0RCa01ZL1U1YVBKRXFlanFsSWxrRTBWNlZWckVYdzZaaFR2LytJbmw0MjBNa2pBY2xXWGRWcTdiTXUzU1VPWHRDZXhmQU5Qd1RnT0tvNlF1aHcyenRqODhRaGsxY0FzaGVwRHg1WTNPbENLdnA3VjVwbHJFUy9rVDVBckhSRTBIN2YrYjQyVHRZSWtsWkNqNE5KRlVvUWlsUEo0THVDL05RLzV3T2UyYTFMRmZKdEJwMEw5emFaZWppaWJVUU1JTFJTVDgrNFNteFBBam9EUG0yZ3BIWVdldUdjR0wyODRLdmtCY0JBTWZCUW5UQkl6ZkpJbWpMc0FkbDdyOWhvZWZwVm8wM1NSYjVDTWxzYlV4SEFpQUJGRE9ESkY5ZlFML29tV1BRVkdnNVRPU1E0endjZEpWeFczM3Nkam5WSll4SS9UL3Y3bnZLakE1d2RnSnhvVnVyeWhxNEs1RktTcGFmWWNnVThjOG9vaHU3Yi9YbHZlcjM5VldUMkl1QVA2c1ZRZnZDRmtTQS9RYlA0Tjl2TDlWKzZ0cHNjTnJrSERqZzRWbzNKUkNKdW40SW12UVdibVk4Tm5jN3VMZENNWnpRakllT0J2TmIxSlU4NGhYdU0rZnQybXdWSTJaRWlVTzZabk53dkE5dWo2STJXbDFkZlNxT3llU0xMUnRIdEwrMnFiTzVBbzR0WDFtMzk2NDN2MWIvTG9EaTk3TDU3cXdTeVJGa0MxYTdQazRZelhuaG9SZ0M5VzRxYnJOZCtLTkdPMiIsIm1hYyI6IjY0ZTRiNDE0ZmMwOWQwMWVlNDkwOWYzMjNlYzhmNWVmYmZmZTRkNjE0MWI2OGQzM2U4ZTI1YjFjY2ZkYTExZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+