В Медыни за день нашли 83 артиллерийских снаряда
Боеприпасы на улице Калужской в районном центре пролежали больше 80 лет – со времен Великой Отечественной войны.
Спасателям удалось обезвредить снаряды, никто из людей не пострадал, рассказали в Главном управлении МЧС по региону.
Калужан призывают в случае обнаружения таких вещей сразу звонить по телефону 112.
