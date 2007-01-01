В Медыни за день нашли 83 артиллерийских снаряда

Боеприпасы на улице Калужской в районном центре пролежали больше 80 лет – со времен Великой Отечественной войны.

Спасателям удалось обезвредить снаряды, никто из людей не пострадал, рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

Калужан призывают в случае обнаружения таких вещей сразу звонить по телефону 112.