В Людиново следователи начали проверку после обрушения потолка в квартире

Инцидент произошел 28 мая в доме №1 на улице Герцена.

В пятницу Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о проведении проверки.

Может быть возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- С потолка упала часть штукатурки, задев руку находившейся там жительнице. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - отметили в СК.