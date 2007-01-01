В Людиново следователи начали проверку после обрушения потолка в квартире
Инцидент произошел 28 мая в доме №1 на улице Герцена.
В пятницу Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о проведении проверки.
Может быть возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
- С потолка упала часть штукатурки, задев руку находившейся там жительнице. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - отметили в СК.
