Грузовик перевернулся на трассе в Калужской области
Утром в пятницу, 29 мая, авария произошла на 125 километре трассы А130 рядом с Малоярославцем, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением, машина перевернулась.
Спасатели сообщили об одном пострадавшем человеке.
Данные о его состоянии уточняются.
