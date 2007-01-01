Грузовик перевернулся на трассе в Калужской области

Утром в пятницу, 29 мая, авария произошла на 125 километре трассы А130 рядом с Малоярославцем, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением, машина перевернулась.

Спасатели сообщили об одном пострадавшем человеке.

Данные о его состоянии уточняются.