В Калуге самокатчик попал под троллейбус
Вечером в четверг, 28 мая, авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть примерно в 17:35, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
В результате аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.
