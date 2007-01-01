В Калужской области завершилось расследование смертельного ДТП

Эта авария произошла в апреле прошлого года на трассе А130 в Медынском районе.

По версии следствия, 58-летний водитель грузовика МАН из Смоленской области выезжал со второстепенной дороги и не пропустил микроавтобус «Фиат».

В результате аварии один пассажир микроавтобуса погиб, ещё два получили тяжелые травмы.

В четверг, 28 мая, прокуратура региона сообщила, что направила дело в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.