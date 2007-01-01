В Калужской области завершилось расследование смертельного ДТП
Эта авария произошла в апреле прошлого года на трассе А130 в Медынском районе.
По версии следствия, 58-летний водитель грузовика МАН из Смоленской области выезжал со второстепенной дороги и не пропустил микроавтобус «Фиат».
В результате аварии один пассажир микроавтобуса погиб, ещё два получили тяжелые травмы.
В четверг, 28 мая, прокуратура региона сообщила, что направила дело в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
